Dünya

Trump'ın Merdiven Krizi Açıklandı

Trump\'ın Merdiven Krizi Açıklandı
24.09.2025 13:12
BM Sözcüsü, Trump'ın merdivenin durması olayını kameramanın hatasına bağladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın binaya girişinde BM çalışanlarının kasıtlı olarak yürüyen merdiveni durdurduğuna ilişkin iddiaların ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE ARIZA

Dujarric, Trump'ın sabah saatlerinde eşi ve heyetiyle BM Genel Merkezi'ne geldiğini ve binaya girdikleri sırada ABD delegasyonundan bir kameramanın görüntü almak amacıyla yürüyen merdivenlerde geri geri yürüdüğünü belirtti.

"GÜVENLİK MEKANİZMASI DEVREYE GİRDİ"

Dujarric, "Makinenin merkezi işlem biriminden alınan kayıtlar da dahil olmak üzere yapılan inceleme, yürüyen merdivenin üst kısmındaki tarak basamağında bulunan güvenlik mekanizmasının devreye girmesi sonucu durduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

