Trump\'ın Sabıka Fotoğrafı Oval Ofis\'e Asıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2023'te, Georgia eyaletinde seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak çektirdiği sabıka fotoğrafı Oval Ofis'in girişine asıldı. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.
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