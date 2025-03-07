Başkanlığa resmen başladığı 20 Ocak'tan beri aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları için söylediği sözlerle gündem oldu.
Trump söz konusu iki astronot için "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim. Ona dedim ki: Onları dışarı çıkarabilir misin? Çünkü orada bırakılmışlar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar. Belki aşık olurlar birbirlerine, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü milyarder Elon Musk yetki verdiğini söyleyen Trump, "Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi" ifadelerini kullanırken; sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu - Son Dakika
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