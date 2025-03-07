Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, uzayda mahsur kalan NASA astronotları için sarf ettiği ''Umarım birbirlerinden hoşlanıyorlardır. Belki aşık olurlar, ne bileyim'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

07.03.2025 22:18
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Başkanlığa resmen başladığı 20 Ocak'tan beri aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de 9 aydır uzayda mahsur kalan NASA astronotları için söylediği sözlerle gündem oldu.

"BELKİ AŞIK OLURLAR"

Trump söz konusu iki astronot için "Onları dışarı çıkaracağız. Sizi almaya geliyoruz. Elon'a yetki verdim. Ona dedim ki: Onları dışarı çıkarabilir misin? Çünkü orada bırakılmışlar. Umarım birbirlerinden hoşlanırlar. Belki aşık olurlar birbirlerine, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"ELON'A YETKİ VERDİM"

Ünlü milyarder Elon Musk yetki verdiğini söyleyen Trump, "Bir düşünün, o vahşi saçlı kadını görüyorum. Şaka değil. Orada bir tehlike de var. Orada çok kötü başarısızlıklar olabilir. Onları oradan çıkarmalıyız. Elon'a bir hafta önce yetki verdim. Dedim ki: Orada Biden ve Kamala'nın bıraktığı iki kişi var. Uzay gemisinin hazırlanmaya başlandığını söyledi" ifadelerini kullanırken; sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Trump\'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu

Donald Trump, Teknoloji, Politika, Sözler, Dünya, Uzay, NASA, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın uzayda mahsur kalan astronotlar için söylediği sözler gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • 78908900:
    Adam haklı, uzayda çoğalıp evrenin diğer köşelerine ulaşmalıyız . Alem yaaaa.. 46 5 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Beyaz Saraya ilk adımını atmadan Biden' ne sen iktidardayken tam 4 sene her konuda beni suçlayarak, bana cehennemi yaşattın, şimdi bende sana aynısını yaşatıcam buna emin ol demişti. Burda bile Biden ve Camila' yı sucluyo :))) 40 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bu hybridzekalıdanda başka bı söz beklenmezdi zaten 30 6 Yanıtla
  • Taner Kara:
    şaka gibi bir lider ABD ayvayı yedi. 11 2 Yanıtla
  • Tersinim Gerçeği:
    Bir başarısızlığın getirmekte olduğu faciayı ört basa etme çabaları.. Ve de insafsızca. Alay ederek.. 6 1 Yanıtla
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