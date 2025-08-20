ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni portresi Beyaz Saray'a asıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni portresi Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Trump'ın danışmanlarından Sebastian Gorka da sosyal medya hesabından Trump'ın yeni portresini paylaşarak, "Daha fazlası gelecek" ifadesini kullandı.
Trump'ın Yeni Portresi Beyaz Saray'da
