Trump, İngiltere ile İlişkilerin Kötüleşmesini Yasadığını Belirtti
Trump, İngiltere ile İlişkilerin Kötüleşmesini Yasadığını Belirtti

Trump, İngiltere ile İlişkilerin Kötüleşmesini Yasadığını Belirtti
03.03.2026 12:33
Trump, İran saldırıları sonrası ABD-İngiltere ilişkilerinin zayıfladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İngiltere ile ilişkimiz, diğer ülkelerle ilişkilerimiz arasındaki en sağlam olanıydı. Durumumuzun artık eskisi gibi olmaması çok üzücü" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ardından Washington ile Londra arasındaki ilişkilerin eski gücünü yitirdiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, ABD'nin İran'la savaşında İngiliz askeri üslerinin kullanımına başlangıçta izin vermemesinin ilişkilerde kırılmaya yol açtığını kaydeden Trump, "İngiltere ile ilişkimiz, diğer ülkelerle ilişkilerimiz arasındaki en sağlam olanıydı. Şimdi Avrupa'daki diğer ülkelerle de çok güçlü ilişkilerimiz var. Durumumuzun artık eskisi gibi olmaması çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Trump, Starmer'ın ABD'ye yardımcı olmadığını vurgulayarak, "Bunu İngiltere'den göreceğimi asla düşünmemiştim. İngiltere'yi seviyoruz" diye konuştu.

İngiltere'nin daha sonra belirli gerekçelerle üslerin kullanımına onay vermesini yararlı bulduğunu aktaran Trump, "Ancak bu kararın alınması çok fazla zaman aldı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya

7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
