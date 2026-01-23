Trump: İran\'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var

ABD Başkanı Donald Trump, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'a ilişkin açıklamada bulunan Trump, çok sayıda gemiden oluşan büyük bir filonun İran'a doğru ilerlediğini dile getirdi.

"İRAN'A İLERLEYEN BÜYÜK BİR GÜCÜMÜZ VAR"

ABD Başkanı, "İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Donald Trump ayrıca, "Büyük bir armadaya sahibiz. Büyük armada, İran yönünde ilerliyor. Belki de kullanmamız gerekmeyecek. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"YAKINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK"

ABD Başkanı, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarına ilişkin kararını yinelerken, "Yakında yürürlüğe girecek." dedi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında çıkan olaylarda kaç kişinin öldüğüne ilişkin soruya yanıt veren Trump, hiç kimsenin net sayıyı bilmediğini söyledi.

"SAVAŞI BİTİRMEK KARMAŞIK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, "Zelenskiy, anlaşma yapmak istediğini söyledi. 6-7 aydır müzakere edilen konuları görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'nı bitirmenin karmaşık bir mesele olduğunu belirtirken "Karmaşık çünkü sınırlar, nehirler, her şey var." değerlendirmesinde bulundu.