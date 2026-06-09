Trump: İran\'a Karşılık Vermeliyiz

ABD Başkanı Donald Trump bir ABD askeri helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "mutlaka" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Trump açıklamayı 9 Haziran'da yaptı, olayın "dün gece" yaşandığını duyurdu.

Mesajında, İran'ın "Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen son derece gelişmiş Apache helikopterlerimizden birini düşürdüğünü" öğrendiğini söyledi.

Pilotların yaralanmadığını belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıya mutlaka karşılık vermesi gerekiyor" dedi.

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