Trump\'tan İran\'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt

ABD ve İsrail'in saldırılarından en net gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı hedef olarak gösterdiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti belli oldu. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

"TARİHİN EN AĞIR TAARRUZ OPERASYONU BAŞLAYACAK"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ONLARI GÖRÜLMEMİŞ GÜÇLE VURURUZ

İran bu açıklamadan dakikalar sonra İsrail'e yeni bir saldırı başlatırken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Tahran yönetimine mesaj verdi. Trump, "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİLER"

İran Parlamentosu sözcüsü Kalibaf da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Kalibaf, iki liderin de "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve bunun hesabını vereceklerini" söyledi. Kalibaf, İran devlet televizyonunda Hamaney sonrası senaryoları da ele aldı ve "Hamaney'in yolundan devam edeceğiz" dedi. Kalibaf, İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti.