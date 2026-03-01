Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt - Son Dakika
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt

Trump\'tan İran\'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
01.03.2026 08:30
İran'da dini lider Ali Hamaney'in öldürülmesi sonrası Devrim Muhafızları'ndan "Tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" tehdidi geldi. Söz konusu mesaja ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in saldırılarından en net gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir numaralı hedef olarak gösterdiği İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in akıbeti belli oldu. İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürüldüğünü doğruladı. Ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

"TARİHİN EN AĞIR TAARRUZ OPERASYONU BAŞLAYACAK"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail-ABD saldırısında öldürülmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Devrimi Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

TRUMP: ONLARI GÖRÜLMEMİŞ GÜÇLE VURURUZ

İran bu açıklamadan dakikalar sonra İsrail'e yeni bir saldırı başlatırken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden Tahran yönetimine mesaj verdi. Trump, "İran bugün bizi çok sert vuracakmış, yapmasalar iyi olur. Onları görülmemiş güçle vururuz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

"KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİLER"

İran Parlamentosu sözcüsü Kalibaf da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı. Kalibaf, iki liderin de "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve bunun hesabını vereceklerini" söyledi. Kalibaf, İran devlet televizyonunda Hamaney sonrası senaryoları da ele aldı ve "Hamaney'in yolundan devam edeceğiz" dedi. Kalibaf, İran'ın tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Vallahi bilmiyorum nedense o kadar savaş açılmış adamlar vuruyo hep liderler ölüyor nedense ABD İsrail in liderleri bı türlü ölmedi. 89 2 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Rakı ile sızıp uyuyacağına din ile uyumak iyidir, kimseye zararın olmaz 87 84
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Çünkü din ile uyutmuyor halkı bilim ile akıl ile tedbir alıyorlardı 89 77
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ökkeş adamlar değiştirilmişte olsa dinlerine sadıklar en azından her pazar klisede ayin yapıyorlar dinle diyanetle uğraşıp zaman kaybetmiyorlar 44 23
    eser demir eser demir:
    Selami her pazar ain mi yapıyor hahahah olum adamlar kimsenin dinine sizin gibi karışımıyor yeminle komedisiniz 26 11
    eser demir eser demir:
    Selami Amerika da Diyanet mi var qqwhwshshs 4 4
    İSMAİL KILINÇ İSMAİL KILINÇ:
    Ökkeş kalem haklı neden?2023 yılındaki depremde liyakatli mühendislerin mütahitlerin yaptığını düşünür isek belki 100 ler ile ölen olacaktı FAKAT BİZDE insanı yaşat anlayışı olmayıp kader anlayışı olduğu için ölene sela okutmak için imam yetiştirilir.not kaderi iyi anlayın. 3 3
  • 1234 1234:
    görüyoruz hava savunmanin ne kadar önemli olduğunu çok önemli çok 27 0 Yanıtla
  • Cevdet66 Cevdet66:
    Helal olsun trumpa her dediğini yapıyor valla asla R yok adamda. halkını dinle uyutmuyor en azından 13 11 Yanıtla
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    ABD nin yillarca yaptığı plan halkı din ile uyutun uyanınca biz zaten gelir yok ederiz yok olmadan uyanın dininizi Allah'a gösterin halka değil birliği sağlayın saygıyı sevgiyi hoş görüyü sevgiyi aşılayan adaleti getiren eşitliği sağlayan olun birlik olmayan halklar yok olur unutmayın 5 0 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    Sonra Selami 2 2 Yanıtla
09:56
SON DAKİKA: Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt - Son Dakika
