ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki saldırılarda nükleer tesislerin tamamen yok edildiği konusunda ısrarını sürdürürken, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Trump, söz konusu iddialar üzerinden zehir zemberek ifadeler kullandı.
Tesislerin tamamen imha edildiğini savunan Trump, faturayı CNN muhabiri Natasha Bertrand'a kesti. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı Bertrand'ın kovulması gerektiğini söyledi.
Trump, şu ifadeleri kullandı: "Üç gündür yalan haber yaptığını izledim. Hemen azarlanmalı, sonra da köpek gibi atılmalı. Pilotlarımızı kötü göstermek istedi ama onlar mükemmel bir iş çıkardı.
CNN'de çalışmamalı. Bu tür insanlar, bir zamanlar büyük olan bir ağın itibarını yok etti. Kamerada olabilecek biri değil. Uzak bile değil. Natasha kovulsun!"
Son Dakika › Dünya › Trump, 'İran'da nükleer tesisler yok edilmedi' iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı - Son Dakika
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