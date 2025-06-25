Trump, "İran\'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki saldırılarda nükleer tesislerin tamamen yok edildiği konusunda ısrarını sürdürürken, sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Trump, söz konusu iddialar üzerinden zehir zemberek ifadeler kullandı.

TRUMP'TAN CNN MUHABİRİNE SERT TEPKİ

Tesislerin tamamen imha edildiğini savunan Trump, faturayı CNN muhabiri Natasha Bertrand'a kesti. Trump, yalan haber yapmakla suçladığı Bertrand'ın kovulması gerektiğini söyledi.

"KÖPEK GİBİ ATILMALI"

Trump, şu ifadeleri kullandı: "Üç gündür yalan haber yaptığını izledim. Hemen azarlanmalı, sonra da köpek gibi atılmalı. Pilotlarımızı kötü göstermek istedi ama onlar mükemmel bir iş çıkardı.

CNN'de çalışmamalı. Bu tür insanlar, bir zamanlar büyük olan bir ağın itibarını yok etti. Kamerada olabilecek biri değil. Uzak bile değil. Natasha kovulsun!"