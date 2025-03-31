Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım - Son Dakika
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Dünya

Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak" dedi.

31.03.2025 12:50  Güncelleme: 13:11
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ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'a ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, "Birkaç tane ilave yaptırım maddesi var. İran'a yönelik ilave gümrük vergilerimiz var ve herhangi bir ilerleme görmezsek birkaç hafta içinde bunları uygulamaya koyacağız. Şu anda uygulamaya koymuyoruz." dedi.

Trump, "İran'a yönelik ilave gümrük vergileri konusunda, bir anlaşma yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak karar vereceğiz. Eğer bir anlaşma yapacaklarsa o zaman asla yeni gümrük vergisi koymayacağız." şeklinde konuştu. İran'ın anlaşmaya yanaşmasını tercih ettiğini vurgulayan Trump, aksi durumda Tahran için bunun iyi olmayacağını savundu. Trump, İran yönetiminin nükleer konusunda anlaşma yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

"ÇOK KIZGINIM"

NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, "Anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak." dedi ve ayrıca "dört yıl önce yaptığı gibi" İran'a yönelik tarife uygulama ihtimalinin olduğunu söyledi.

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti.

Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti. İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

Trump, İran\'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erol:
    Bu tam gerizekalı.insanlıgın basına bela olacak 83 3 Yanıtla
  • Tony Montana:
    KOCAKAFALİ KAVAT 69 3 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sonun yakın abede.Allahın gazabi yakin. 63 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    buda kafayı yemiş bunak 52 3 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas:
    Boşuna dememişler havlayan köpek ısırmaz.. 15 1 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Hic birsey yapamaz. Öfkeylen kalkan zararla oturur 13 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    çok kızgınmis beyefendi 12 1 Yanıtla
  • Al:
    Hiç bir halt yapamazasin seni zavallı kibir abidesi. 1 0 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Derin Komplo X bunların hepsini çok önce anlatmıştı YouTubeVideolarında. Çok ilginç, adamlar yerliSimpsons resmen. 0 0 Yanıtla
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