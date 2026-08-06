Trump: İran'ı Sert Vurabiliriz - Son Dakika
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Trump: İran'ı Sert Vurabiliriz

Trump: İran\'ı Sert Vurabiliriz
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Trump, İran ile görüşmeler başarısız olursa sert bir saldırı yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı 'sert şekilde' vurmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuştu. İran ile ilgili açıklamada bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı başlatmaya hazırdık ancak Körfez liderleri ile İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladığımız saldırıları askıya aldık. Beni aradılar ve 'konuşalım' dediler. Şu anda görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı 'sert şekilde' vurmaya hazır olduklarını kaydeden Trump, "Temel amacımız İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak" dedi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İran'ı Sert Vurabiliriz - Son Dakika

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