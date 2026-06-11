Trump, İran ile Anlaşma İçin Saldırıları İptal Etti - Son Dakika
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Trump, İran ile Anlaşma İçin Saldırıları İptal Etti

Trump, İran ile Anlaşma İçin Saldırıları İptal Etti
11.06.2026 22:22
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Trump, İran'la anlaşma aşamasına gelindiğini belirterek planlanan saldırıları iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın 'onaylanma' aşamasına geldiğini belirterek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'la anlaşmaya yönelik paylaşımda bulundu. Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını kaydeden Trump, "Anlaşma imza töreninin zaman ve yeri kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası yürürlükte kalmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump, İran ile Anlaşma İçin Saldırıları İptal Etti - Son Dakika

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