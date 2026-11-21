Trump, İran'ın anlaşma isteğine karşın kabul edeceği şartlara yanaşmadığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak kendi kabul edebileceği şartlara yanaşmadığını açıkladı. Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında İran'ın 'benim kabul edebileceğim bir anlaşma' istemediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak istediğini ancak Washington'ın kabul edilebilir bulduğu şartları kabul etmeye yanaşmadığını belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ama benim kabul edebileceğim bir anlaşma yapmak istemiyor" ifadelerini kullandı.
Trump, önceki gün ABD basınına verdiği bir telefon röportajında ise İran'a yönelik bir sonraki adımlarına ilişkin yeni yıla kadar herhangi bir karar vermeyeceğini dile getirmişti.
Kaynak: DHA
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