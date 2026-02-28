Trump İran saldırısını komuta merkezinden anbean takip etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılan "Operation Epic Fury" (Destansı Gazap Operasyonu) sürecini Florida'daki çalışma merkezinden anbean izledi.

Paylaşılan görüntülerde Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle birlikte operasyonel haritalar ve canlı veri akışları üzerinden sahadaki gelişmeleri değerlendirdiği görülüyor.

OPERASYON ODASINDAN YANSIYAN DETAYLAR

Trump, üzerinde "45-47" ibaresi bulunan "USA" logolu şapkasıyla kurulan geçici komuta merkezinde askeri danışmanlarından anlık brifing aldı. Bu ibareler Trump'ın başkanlık dönemlerini işaret ediyor.

"Operation Epic Fury" ibaresinin yer aldığı büyük ölçekli haritada, Basra Körfezi ve İran üzerindeki hedef noktalarının işaretlendiği, bölgedeki donanma unsurlarının konumlarının detaylandırıldığı görüldü.

EKİBİ DE YANINDA

Görüntülerde Trump'a, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey strateji yetkililerinin eşlik ettiği dikkat çekti. Ekip, çoklu ekranlar üzerinden sahadaki gelişmeleri anlık olarak analiz etti.

Operasyon sorumlularının dijital haritalar üzerinde işaretlemeler yaparak hedeflerin imhası ve operasyonun ilerleyişi hakkında Başkan'a anlık olarak teknik bilgi sunduğu anlar kameralara yansıdı.