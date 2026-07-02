Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil

Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil
02.07.2026 08:40  Güncelleme: 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada İspanya'nın NATO üyesi olduğunu ancak iyi bir üye olmadığını söyledi. Trump ayrıca Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgelere atıfta bulunarak İspanya'nın ABD'ye iyi davranmadığını belirtti ve Panama Kanalı'nın devredilmesini stratejik hata olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'da katıldığı siyasi etkinlikte konuştu. Madrid yönetimi ile ilgili açıklamada bulunan Trump, "İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil" ifadesini kullandı.

Trump, İspanya'nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgelerden söz ederek, "İspanya bize iyi davranmıyor. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaksınız. Hepsi bir zamanlar bizimdi" değerlendirmesinde bulundu.

Panama Kanalı'na da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini söyleyerek, daha sonra devredilmesinin 'stratejik bir hata' olduğunu belirtti. Trump, "Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington harekete geçecek" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Panama Kanalı, Donald Trump, ABD Başkanı, Filipinler, Porto Riko, Diplomasi, Politika, İspanya, Savunma, Dünya, Guam, Küba, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da ’büyü bozma’ dolandırıcılığı: 4 tutuklama Adana'da 'büyü bozma' dolandırıcılığı: 4 tutuklama
Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetim ekibi taşlı saldırıya uğradı
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı 35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı
7 kez paçayı kurtaran kadın 8’inci çocuğuna hamileyken yakalandı 7 kez paçayı kurtaran kadın 8'inci çocuğuna hamileyken yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Bugün resmen devreye girdi Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi
Deniz Akkaya gözaltına alındı Deniz Akkaya gözaltına alındı

08:33
Cep telefonlarında yeni dönem Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
08:27
ABD’de dehşet evi 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
ABD'de dehşet evi! 4 yıl boyunca 3,5 metrekarede tutulan 16 çocuk kurtarıldı
08:06
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
İki yıldız sahanın ortasında birbirine girdi
07:25
Antalya’da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın
06:56
Tacizci kadın İstanbul’u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
Tacizci kadın İstanbul'u ilçe ilçe dolaşmış: Güzeldi, hiç beklemediğim bir profildi
05:04
Edin Dzeko’dan Dünya Kupası’na hüzünlü veda
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 08:45:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.