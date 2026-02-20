Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı

Haberin Videosunu İzleyin
Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı
20.02.2026 08:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde gittiği fast food dükkanında Air Force One uçağında yemek için hamburger sipariş etti. Trump'ın bu hareketi daha önce ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor" sözlerini akıllara getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi programının ardından hamburger siparişi verdi ve siparişlerin başkanlık uçağı Air Force One'a götürülmesini istedi. Bu ayrıntı kısa sürede kamuoyuna yansıdı.

"TRUMP SÜREKLİ HAMBURGER YİYİP DİYET KOLA İÇİYOR"

Trump'ın fast-food tercihi, ABD Sağlık Bakanı'nın daha önce yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Bakan, bir değerlendirmesinde "Trump sürekli hamburger yiyip diyet kola içiyor" ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklama, o dönemde kamuoyunda geniş tartışma yaratmıştı.

Başkanın hamburger siparişi, siyasi gündemin yanı sıra beslenme alışkanlıklarına yönelik eleştirileri de yeniden alevlendirdi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Sağlık Bakanı, Donald Trump, Politika, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular Görüntü Türkiye'den! Fırtına şiddetlenince Atatürk büstüne koştular
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı’nın taklidini yaptı Melisa Ilıcalı, annesi Şeyma Subaşı'nın taklidini yaptı
Maçtan sonra ortaya çıktı Vinicius’un davranışlarından rahatsız olan biri var Maçtan sonra ortaya çıktı! Vinicius'un davranışlarından rahatsız olan biri var
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış "Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
Ünlü sunucu Esra Sönmezer’den temizlikçi ücretlerine isyan Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
07:29
Yer: ABD Aliyev’e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
Yer: ABD! Aliyev'e yönelik protesto sırasında arbede çıktı
06:52
“14 yaşındayım“ diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti
06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
06:26
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
04:51
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 08:45:51. #7.11#
SON DAKİKA: Trump kötü beslenmeye devam ediyor! Soluğu yine orada aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.