Trump, Kral Charles ile Devlet Yemeğinde

ABD Başkanı Trump, İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kral 3'üncü Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ile katıldığı devlet yemeğinde, ABD-İngiltere ilişkilerinin değinerek, ABD-İngiltere ilişkilerinin hem küresel hem de ikili düzeyde önemli olduğunu belirtti. Trump, "Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum" dedi.

İngiltere'nin dünya mirasına 'Magna Carta', 'modern parlamento' ve 'bilimsel yöntemler' konusunda önemli katkılar yaptığını vurgulayan Trump, İngiltere'nin tarihinden örnekler vererek bu ülkenin 'faşizme karşı savaştığını' söyledi.

Konuşmasında Kral 3'üncü Charles ile Kraliçeye teşekkür eden Trump, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin çok daha güçlü olacağını ifade etti.