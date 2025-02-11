Trump, Münih'e Üç Temsilci Gönderiyor

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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - ABD Başkanı Donald Trump, Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg olmak üzere üç önemli temsilcisini gönderecek. Bu katılım, ABD'nin Avrupa'ya olan ilgisinin sürdüğünü gösterse de sert politikaların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi, NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını talep ederken, Meksika, Kanada ve Avrupa'ya ek gümrük vergileri tehdidinde bulunuyor. Ukrayna için yeni bir barış anlaşması önerisinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu plana göre, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sunarken, Rusya'ya enerji piyasasında kolaylık sağlanabileceği kaydediliyor. Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın bu öneriye nasıl yaklaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

Trump'ın politikaları, ABD'nin küresel rolünde değişime yol açıyor. Avrupa'da, Trump'ın yaklaşımıyla birlikte ABD'nin güvenilir bir ortak olup olmadığı sorgulanıyor. MSC tarafından yayımlanan bir rapora göre, özellikle Almanya ve Kanada'da ABD'nin küresel istikrara yönelik bir tehdit olarak görüldüğü belirtiliyor.

Uzun vadede ABD'nin Çin'e odaklanarak Avrupa'daki varlığını azaltması bekleniyor. Ancak bu durumun Rusya ve Çin gibi aktörlerin uluslararası düzende daha fazla etki kazanmasına yol açabileceği dile getiriliyor. Trump'ın Ukrayna planının hem Avrupa'yı zorlayacağı hem de küresel güvenlik dengelerini sarsabileceği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC) Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg olmak üzere üç önemli temsilcisini gönderecek. Bu katılım, ABD'nin Avrupa'ya olan ilgisinin sürdüğünü gösterse de sert politikaların habercisi olarak değerlendiriliyor.