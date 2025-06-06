Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi - Son Dakika
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Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi

Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi
06.06.2025 09:44
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ABD Başkanı Trump, vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Elon Musk'ın söylediklerinden büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Çok iyi bir ilişkimiz vardı artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra çok değişti" dedi. Trump'ın sözlerine yanıt veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" dedi.

ABD Başkanı Trump, vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Elon Musk'ın söylediklerinden büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum" dedi. Trump'ın sözlerine jet bir yanıt veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybeder, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni alır, Senato 51-49 Cumhuriyetçilerde olurdu" ifadelerini kullandı.

TRUMP ELEŞTİRİLERE İLK KEZ YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırlarken Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini söyleyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini bildirdi. Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon ile ilgili büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılması nedeniyle üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini aktardı. Trump ayrıca, Musk'ın NASA'nın direktörlüğü için bir isim önerdiğini fakat bu kişinin uygun olmadığı için atanmadığını ve Musk'ın bundan da rahatsız olduğunu kaydetti.

MUSK'TAN YANIT GECİKMEDİ

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırlarken kendisiyle ilgili 'hayal kırıklığına uğradım' açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump'ın, 'tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu' açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongre'deki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile" ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" dedi.

Beyaz Saray, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump-Musk kavgası büyüyor: Ben olmasaydım seçimi kaybederdi - Son Dakika

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