Trump, oy pusulasında olmadığını, olsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi - Son Dakika
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Trump, oy pusulasında olmadığını, olsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi

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Trump, oy pusulasında olmadığını, olsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşirken oy pusulasında yer almadığını, yer alsaydı ezici zafer kazanacaklarını söyledi. Trump, Demokratların önde olduğu sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu ve onlarla çalışmayı beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Oy pusulasında yer almıyordum; eğer yer alsaydım, ezici bir zaferle kazanırdık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçim sonuçları netleşmeye başlarken sanal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, pusulada yer alması durumunda seçimleri ezici bir zaferle kazanacaklarını bildirdi.

Trump, Demokratların önde olduğu seçimlere ilişkin Amerikan basınına yaptığı açıklamada ise sonuçları kesinlikle kabul etmeye hazır olduğunu söyleyerek, "Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Donald TrumpABD BaşkanıPolitikaDünyaSon Dakika

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