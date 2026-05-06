Trump, Özgürlük Projesi\'ni Durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Özgürlük Projesi ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik" ifadelerini kullandı.