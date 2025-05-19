Trump, Putin ile Görüşmeden Önce Avrupa Liderleriyle Temas Kurdu

RUSYA Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesi yapacağını açıklayan Trump'ın, öncesinde İtalya Başbakanı Meloni, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı açıklamada, "Dün akşam geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Birleşik Krallık Lideri Keir Starmer, Fransa Lideri Emmanuel Macron ve Almanya Lideri Friedrich Merz ile birlikte Trump'ın bugün Başkan Putin ile yapacağı açıklanan telefon görüşmesi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Öncelikle İtalya'nın Avrupalı ve Batılı ortaklarıyla birlikte Başkan Trump'ın Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabalarına verdiği desteği yinelemek ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurgulamak istedim. Ukrayna'nın bir kez daha diyaloğa girme konusunda gösterdiği istekliliği takdir ettiğimi ifade ettim ve Moskova'nın Liderler arasında doğrudan temaslar yoluyla barışa giden müzakerelere ciddi bir şekilde katılacağına dair umudumu yineledim" dedi.