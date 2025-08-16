Trump-Putin rekabeti sosyal medyada! Beyaz Saray'dan manidar paylaşım - Son Dakika
Trump-Putin rekabeti sosyal medyada! Beyaz Saray'dan manidar paylaşım

16.08.2025 10:38
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 yıl sonra ilk kez Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi. İki liderin samimi pozları dikkat çekerken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından peş peşe mesaj dolu paylaşımlar yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi. Trump, Putin'i alkışlarla karşılarken, iki liderin samimi halleri ve Putin'in yaptığı jestler zirve öncesine damgasını vurdu. Tarihi kareler konuşulmaya devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray sosyal medya hesaplarından da manidar bir paylaşım geldi.

"ANLAŞTIK"

Bakanlığın resmi sosyal hesabından, Putin ve Trump'ın ilk karşılaşmasındaki görselin yer aldığı paylaşıma el sıkışma emojisi notu düşülerek paylaşıldı.

"TARİHİ"

Beyaz Saray ise iki liderin F-22 savaş uçağının önünde kırmızı halıda halıda yürüdükleri anlara dair kareyi 'Tarihi' notuyla paylaştı. Söz konusu görüntü "Putin'e gözdağı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

TRUMP'IN ÜSTÜNLÜK KURMA ÇABASI

Bu paylaşımların ardından Beyaz Saray'dan da paylaşılan bir fotoğraf gündeme oturdu. Fotoğrafta, Trump'ın Putin'e karşı üstünlük kurmaya çalıştığı ve parmağıyla Rus lideri işaret ettiği görüldü. O anlar objektiflere yansırken, görüşmenin dikkat çeken anlarından birisi olarak kayıtlara geçti.

