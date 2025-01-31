Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" duyurmasının ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

31.01.2025 22:45  Güncelleme: 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de 20 Ocak'ta görevine başlayan Başkan Donald Trump, göçmen politikası ve yaptırımlarıyla büyük ses getirdi.

MEKSİKA VE KANADA'YA YÜZDE 25, ÇİN'E İSE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün Trump'ın uygulamayı planladığı yeni gümrük vergilerini açıkladı. Leavitt, yarından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, "milyonlarca ABD'linin ölümüne neden olan yasadışı fentanil için" Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

"AB'YE KARŞI GÜMRÜK VERGİSİ KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı gümrük vergisi uygulanması konusunda henüz karar verilmediğini bildiren Leavitt, "uygulanacak verginin tek tip mi yoksa her AB ülkesi için farklı mı olacağı" sorusunu yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" belirterek, bunların arasında Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin yer aldığını kaydetmişti.

Trump\'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Atabey:
    seni artık sklyen yok 33 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    çin le kanada nın çokta umurundaydı, onlarda senin mallara yaslayacak sen düşün hacı 20 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır KraL 16 3 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Çin seni bir kaşıkta boğar akıllı ol 14 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Ağa adamlar dünya lideri. 11 4 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Dünya bunların kölesi. 12 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
21:27 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Öz hakkında tutuklama kararı
20:46 Türkiye’den BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz Türkiye'den BM Güvenlik Konseyi'ne Kıbrıs tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz
09:46 Yağlarını aldıran Demet Akalın’dan çöl pozları Yağlarını aldıran Demet Akalın'dan çöl pozları
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:35 Altın altın olalı böyle fiyat görmedi Altın altın olalı böyle fiyat görmedi
09:34 Dün gece galibiyet alamadık Ülke puanında son durum belli oldu Dün gece galibiyet alamadık! Ülke puanında son durum belli oldu
09:30 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek değişiklik
09:14 Üç gün sonra zorunlu Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek Üç gün sonra zorunlu! Uymayana 176 bin lira ceza kesilecek
09:09 Yeşilçam’ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı Yeşilçam'ın yıldızı Sevtap Parman, Alzheimer'a yakalandı
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 01:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.