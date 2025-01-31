Trump\'tan 3 ülkeye yaptırım kararı

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ABD'de 20 Ocak'ta görevine başlayan Başkan Donald Trump, göçmen politikası ve yaptırımlarıyla büyük ses getirdi.

MEKSİKA VE KANADA'YA YÜZDE 25, ÇİN'E İSE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugün Trump'ın uygulamayı planladığı yeni gümrük vergilerini açıkladı. Leavitt, yarından itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25, "milyonlarca ABD'linin ölümüne neden olan yasadışı fentanil için" Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.

"AB'YE KARŞI GÜMRÜK VERGİSİ KONUSUNDA HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı gümrük vergisi uygulanması konusunda henüz karar verilmediğini bildiren Leavitt, "uygulanacak verginin tek tip mi yoksa her AB ülkesi için farklı mı olacağı" sorusunu yanıtsız bıraktı.