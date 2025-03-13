Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"AB, ABD'DEN FAYDALANMAK İÇİN KURULDU"

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

"BU TARİFE DERHAL KALDIRILMAZSA ABD YÜZDE 200 TARİFE UYGULAYACAK"

Trump, AB'nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak "Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak." ifadelerini kullandı.