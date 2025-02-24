Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Geniş Video İzle

Yunan basını, Donald Trump'ın ABD'nin Dedeağaç'taki üssü kapatacağını öne sürerek "Putin ve Erdoğan'ın ortak isteği gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi. Dedeağaç'ın Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanıldığına vurgu yapan gazeteler Trump için "Gezegenin lordu" ifadelerini kullandı.

24.02.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD hükümeti, Yunan basınında yer alan haberlere göre Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla kullanılan Dedeağaç üssünün faaliyetlerinin devam etmesinin gerekliliğini ve sürdürülebilirliğini acilen değerlendirme kararı aldı.

ASKERİ EKİPMAN VE PERSONEL GÖNDERMEYECEK

Newsbreak.gr'ye göre ABD ve Rusya heyetleri arasında Ukrayna'nın geleceği üzerine yürütülen doğrudan müzakerelerin olumlu ve verimli olduğu değerlendirilirken, Trump yönetimi artık Ukrayna'ya askeri ekipman ve personel göndermeyecek. Habere göre Dedeağaç'taki ABD üssü tam da bu nedenle 'gereksiz hale gelebilecek' bir üs olarak değerlendiriliyor.

Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

"ERDOĞAN RAHATSIZLIĞINI DEFALARCA İLETMİŞTİ"

Haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye için de büyük bir kazanç olacak. Erdoğan yönetimi, Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyetlerinden rahatsızlığını defalarca dile getirerek kapatılmasını talep etmişti" ifadeleri yer aldı.

"GEZEGENİN YENİ LORDU TRUMP"

Kupiakatikn Snuokpatia gazetesi de haberi manşetine taşıyarak "Trump Dedeağaç üssünü kapatıyor" başlığı attı ve spotunda "Gezegenin yeni lordu Trump, Putin ve Erdoğan'ın talebini karşılıyor" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

DEDEAĞAÇ ÜSSÜ

Dedeağaç, Türkiye sınırına kuş uçuşu olarak 23 kilometre İpsala Sınır Kapısı'na ise karayoluyla 45 kilometrelik bir mesafede yer alıyor.

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereğince Türkiye boğazları kapatınca Dedeağaç limanının da rolü hayli arttı.Liman başta ABD olmak üzere İngiltere, İtalya gibi NATO ülkelerine Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkelere askeri teçhizat sevkiyatında kullanılıyor.

Trump\'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Donald Trump, Gazeteler, Dedeağaç, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:41:24. #1.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.