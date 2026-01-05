Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var? - Son Dakika
Dünya

Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var?

Trump'tan dünya gündemini sarsan çıkış: Sırada Grönland mı var?
05.01.2026 14:11
ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD için ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti. Trump, Grönland'ın stratejik konumuna dikkat çekerek, adanın çevresinde Rusya ve Çin'e ait çok sayıda gemi bulunduğunu ve ABD'nin bu nedenle Grönland'a ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Danimarka'nın bu yükü tek başına taşıyamayacağını belirtti. Bu açıklamalar, ABD'nin dış politikada daha sert ve müdahaleci bir döneme girdiği yorumlarına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD ordusu tarafından düzenlenen bir operasyonla devrilmesinden sadece bir gün sonra, bu kez Grönland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Grönland'ın ABD için "ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez" olduğunu savunurken, Küba yönetimine yönelik de sert mesajlar verdi.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington'a dönerken başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere konuştu. Grönland'ın stratejik konumuna dikkat çeken Trump, adanın çevresinde Rusya ve Çin'e ait çok sayıda gemi bulunduğunu öne sürdü. ABD'nin bu nedenle Grönland'a ihtiyaç duyduğunu belirten Trump, "Bu konu ulusal güvenlikle ilgili. Danimarka bu yükü tek başına taşıyamaz," ifadelerini kullandı.

Trump'a, Venezuela'da gerçekleştirilen askeri müdahalenin Grönland için de benzer bir senaryonun işareti olup olmadığı soruldu. ABD Başkanı bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bunu kendileri değerlendirmek zorunda kalacak. Şu an için kesin bir şey söyleyemem," dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Küba'yı hedef alan açıklamalar yaptı. Rubio, Küba'nın Maduro yönetimini uzun süredir ayakta tuttuğunu savunarak, "Küba yönetimi ciddi bir sorunla karşı karşıya. ABD, Küba rejiminin büyük bir destekçisi olduğu Maduro'yu devrilmiş durumda," dedi. Rubio, ABD'nin Küba'ya yönelik atacağı olası adımlar konusunda ise ayrıntı vermekten kaçındı.

Trump yönetiminin geçtiğimiz ay açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde, ABD'nin Batı Yarımküre'de yeniden güçlü bir liderlik kurması hedefleniyor. Trump, bu yaklaşımı savunurken sık sık Monroe Doktrini'ne atıfta bulunuyor. Bu doktrin, ABD'nin Amerika kıtasında dış güçlere karşı daha sert ve müdahaleci bir tutum almasını öngörüyor. Trump, bu politikayı zaman zaman esprili bir şekilde "Don-roe Doktrini" olarak adlandırıyor.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta gerçekleştirilen ABD askeri operasyonu ve Trump'ın Grönland açıklamaları, Grönland'ın bağlı olduğu Danimarka'da da rahatsızlık yarattı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı ilhak etme hakkı olmadığını açıkça dile getirdi. Frederiksen ayrıca, Danimarka'nın NATO müttefiki olan ABD'ye Grönland'da zaten geniş askeri erişim imkânı sağladığını hatırlattı.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin dış politikada daha sert ve müdahaleci bir döneme girdiği yorumlarını da beraberinde getirdi.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Danimarka, Güvenlik, Politika, Grönland, Rusya, Dünya, Son Dakika

