Trump: Kimse bize F-35 satışını dikte edemez

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez" dedi.ABD Başkanı Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinin hemen öncesinde geldi.Ülke içi bir ziyaret sırasında uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıktığının anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Türkiye iyi bir müttefik oldu. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez."İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere 27 Temmuz'da ABD'nin başkenti Washington'a gitmesi planlandı. Netanyahu'nun ziyareti sırasında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile biraraya gelmesi bekleniyor.Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede İran dahil gündemdeki tüm konuları ele alacaklarını belirtti.Erdoğan: 'F-35'ler teslim edildiğinde dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin son günü olan 8 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile F-35'ler konusundaki müzakerelere ilişkin soruları yanıtlamıştı.Reuters muhabirinin "ABD Başkanı Donald Trump, F-35 konusunda 'Kararımı henüz tamamen vermedim' dedi. Size tam olarak ne söyledi? Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasalarına göre S-400'lere sahip olmaması gerekiyor. Türkiye, S-400'leri ne yapacak?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Bizi izlemeye devam edin."Erdoğan açıklamalarının devamında da "Trump F-35'lerde olumlu bir yaklaşım içerisinde. F-35'ler teslim edildiğinde tüm dünya 'ABD sözünü tuttu' diyecek" dedi.NATO Zirvesi'nin başarılı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurguladı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi anlamlıydı. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma teşekkür ediyorum" dedi.

NATO misyonlarına Türkiye'nin önemli katkılar sunduğunu kaydeden Erdoğan, "F-16 uçaklarımız ağustos ayından itibaren NATO hava polisliği kapsamında Estonya'da konuşlanacak" dedi.Erdoğan ayrıca, "NATO birbirine bağlı değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır" ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satılmamasını istemesi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in benzer açıklamalarının sorulması üzerine Erdoğan, "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Miçotakis'in Yunanistan için aldığı savunma araçlarına 'Niçin bunları aldın' gibi bir düşünce sarf ettik mi?" yanıtını verdi.Trump'ın CAATSA ve F-35 açıklamalarıABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. "Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması olan CAATSA yaptırımları resmen, Aralık 2020'den bu yana Türkiye'ye uygulanıyor.ABD Kongresi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının CAATSA'nın 231'inci maddesini ihlal ettiğini savunuyor.Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye yine S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkartılmıştı. Trump "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "F-35 bizim için yeni bir konu değil, 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bize bu konuda ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca KAAN ve motorları ile ilgili konuyu tekrar görüşeceklerini söylerken "Sayın Trump bununla ilgili bize verdiği müjdeyi tekrar edecektir, biz de teşekkür edeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, görüşmede iki ülke arasında ticari ilişkiler ve askeri konuların da ele alınacağını belirtti.Erdoğan ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de gündemlerinde olduğunu belirtti. Trump her iki tarafın da anlaşmadan yana olduğunu düşündüğünü söyledi. NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Donald Trump'ı taşıyan uçak, yenilenen Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.Turkuaz halıda yürüyen ABD Başkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.Daha sonra Şeref Salonu'na geçen iki lider burada hatıra fotoğrafı çektirdi.Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump'ı ayrıca ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin NATO Büyükelçisi Matt Whitaker ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine karşıladı.