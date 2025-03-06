Trump'tan Hamas'a Sert Mesaj

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(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump Hamas'a çağrıda bulunarak tüm rehineleri teslim ederek Gazze'yi terk etmelerini yoksa onlar için bunun son olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da Hamas'a hitaben bir paylaşımda bulundu. "Tüm Rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil ve öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa sizin için son olur" diyen Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"'Şalom Hamas' Merhaba ve Güle Güle anlamına gelir - Seçebilirsiniz. Tüm Rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil ve öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa sizin için BİTER. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum, dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak. Hayatlarını mahvettiğiniz eski rehinelerinizle az önce görüştüm. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır. Gazze halkına da sesleniyorum: Güzel bir Gelecek sizi bekliyor, ancak rehineleri tutarsanız değil. Eğer tutarsanız, ölürsünüz. Bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa daha sonra ödenecek cehennem olacak."