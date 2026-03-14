Trump'tan İran'a Hava Operasyonu Açıklaması
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Hava Operasyonu Açıklaması

14.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hark Adası’na yönelik operasyonla tüm askeri hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran'ın Hark Adası'na yönelik operasyon gerçekleştirdiğini ve adadaki tüm askeri hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın petrol ihracatının merkezi konumundaki Hark Adası'na yönelik bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Trump, petrol tesislerinin şimdilik kasıtlı olarak vurulmadığını belirterek, "Kısa bir süre önce, benim talimatımla, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu tarihinin en güçlü hava saldırılarından birini gerçekleştirdi ve İran'ın en değerli varlığı olan Hark Adası'ndaki her bir askeri hedefi tamamen yok etti. Silahlarımız dünyanın bugüne kadar bildiği en güçlü ve en gelişmiş silahlardır; ancak nezaket kuralları gereği adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi seçtim. Ancak İran veya başka bir ülke Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edecek herhangi bir şey yaparsa, bu kararımı derhal gözden geçireceğim" ifadelerini kullandı.

ABD ordusunun gücüne değinen Trump, "İlk dönemimde ve şu anda, ordumuzu dünyanın açık ara en ölümcül, en güçlü ve en etkili gücü haline getirecek şekilde yeniden inşa ettim. İran'ın, saldırmak istediğimiz hiçbir şeyi savunma yeteneği yoktur. Bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok. İran asla nükleer bir silaha sahip olamayacak ve ABD'yi, Orta Doğu'yu veya bu bağlamda dünyayı tehdit etme yeteneğine de sahip olamayacaktır. İran ordusu ve bu terörist rejimle bağlantılı olan diğer herkes, silahlarını bırakıp ülkelerinden geriye kalan -ki bu pek de fazla değil- şeyi kurtarsalar akıllılık etmiş olurlar" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 11:27:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.