Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika
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Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı

Trump\'tan İran\'a Nükleer Uyarı
24.07.2026 08:34
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Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran, nükleer silaha asla sahip olamayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, "Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayı akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini belirten Trump, "Tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar" diye konuştu.

Trump konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 24 Eylül'de Washington'a resmi ziyaret gerçekleştireceğini vurgulayarak, "Şi ile gündemimizin önemli bir kısmı yapay zeka konusu olacak" açıklaması yaptı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Nükleer Uyarı - Son Dakika

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