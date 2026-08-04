Trump’tan İran’a Son Şans Mesajı - Son Dakika
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Trump’tan İran’a Son Şans Mesajı

Trump’tan İran’a Son Şans Mesajı
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Trump, İran ile müzakerelerin son şans olduğunu belirtirken, İran ise görüşme yapmadıklarını açıkladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütüldüğünü söylediği yeni müzakerelerin, yaklaşık beş aydır süren savaşın sona erdirilmesi için Tahran'ın "son şansı" olduğunu söyledi. İran yönetimi ise Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini, yalnızca Umman ile Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin yeniden başlamasına yönelik görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İran ile yürütüldüğünü söylediği görüşmelerin iki aşamalı olacağını belirtti. Trump'a göre ilk aşama Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ikinci aşama ise İran'ın nükleer programına ilişkin bir anlaşmaya odaklanacak. Ancak İran, ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediğini belirterek bu açıklamayı yalanladı.

ABD Başkanı, "Bu onlar için iyi bir belge imzalamak adına son şans" ifadelerini kullanırken, müzakerelerin durumuna ilişkin gelişmelerin "bugün ya da yarın" netleşebileceğini belirtti.

Trump ayrıca hafta sonu planlandığını söylediği geniş çaplı ABD saldırılarını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin çağrıları üzerine ertelediğini açıkladı. Trump, İranlı yetkililerden de diplomasiye şans verilmesi yönünde talepler geldiğini öne sürdü.

ABD Başkanı, İran'ın ABD ile görüşme yürütmediği yönündeki açıklamalarına da tepki göstererek Truth Social hesabında İran yönetimini "inanılmaz derecede ikiyüzlü" olmakla suçladı. Trump daha sonra Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada ise "İran kabul etsin ya da etmesin, aslında konuşuyoruz" dedi.

İRAN: ABD İLE DEĞİL, UMMAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakei ise Trump'ın açıklamalarını reddetti. Bakei, ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve gelecek günlerde böyle bir görüşmenin planlanmadığını söyledi. Bakei, Umman ile yürütülen temasların ise yalnızca Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiğinin yeniden sağlanmasına yönelik ikili görüşmeler olduğunu ve ABD ile bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

İRAN'DAN DENİZ ABLUKASI UYARISI

İran tarafı, diplomatik açıklamaların yanı sıra askeri uyarılarını da sürdürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey askeri danışmanlarından Muhsin Rızai, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam etmesi halinde Amerikan güçlerinin "ciddi risk ve kayıplarla" karşılaşacağını söyledi.

Rızai ayrıca İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda kendi belirlediği rota dışında hareket eden "düşmanca" savaş gemilerine müdahale edeceği uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ'DE GERİLİM SÜRÜYOR

Sahadaki gerilim de devam ediyor. Uluslararası gemi takip platformlarına göre Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği savaş öncesine kıyasla düşük seviyelerde seyrediyor. Hürmüz'den savaş öncesinde günlük yaklaşık 130 gemi geçerken, son veriler boğazdan yalnızca birkaç geçtiğini gösteriyor.

Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin güvenli geçişine ilişkin görüşmeler yürütüldüğünü ve gelecek günlerde "önemli bir anlayışa" varılmasını umduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump’tan İran’a Son Şans Mesajı - Son Dakika

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