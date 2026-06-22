Trump\'tan Iran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 'uzun bir süre boyunca' kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, "Herkes, İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca 'nükleer dürüstlük' sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında" ifadelerini kullandı.
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