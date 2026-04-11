Trump'tan İran ile Müzakere Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran ile Müzakere Açıklamaları

Trump\'tan İran ile Müzakere Açıklamaları
11.04.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın otomatik olarak açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Pakistan'da İran'la yapılacak müzakerelerde olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı otomatik olarak açılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan ayrılırken uçağa binmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. ABD heyetinin Pakistan'a gittiğini ve bugün İran temsilcileriyle müzakere edeceğini söyleyen Trump, olası bir anlaşmanın ilk şartıyla ilgili, "Nükleer silah olmayacak. Biliyorsunuz, bence rejim değişikliği zaten gerçekleşmiş durumda ancak biz bunu hiçbir zaman bir kriter olarak belirlememiştik. Tek kriterimiz nükleer silah olmamasıydı. Anlaşmanın yüzde 99'unu da bu madde oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'YEDEK PLANA İHTİYACIMIZ YOK'

Trump, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İran'ın deniz kuvvetleri yok oldu, hava kuvvetleri, tüm uçaksavarları ve liderleri yok oldu. Tüm ülke yok oldu. Uluslararası sular olduğu için buna izin vermeyeceğiz. Eğer bunu yapıyorlarsa kimse yapıp yapmadıklarını bilmiyor ama eğer yapıyorlarsa izin vermeyeceğiz. Olası bir anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı 'otomatik olarak açılacak', bu kaçınılmaz. Süreç kolay olmayacaktır ama şunu söyleyebilirim, o boğazın trafiğe açılmasını oldukça kısa bir süre içinde sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İran'la müzakereler konusunda yedek bir plana ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan Trump, "Bizim elimizde zaten bir plan var. Karşı tarafın ordusu yenilgiye uğratıldı, askeri güçleri tamamen yok oldu. İran'ın müzakerelerde sunulacak şartları kabul edeceğine inanıyorum. Yarın bir araya gelecekler. Tüm sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Onlar, önceki başkanlarla tam 47 yıldır müzakere yürütüp duruyorlardı, biz ise öyle uzun uzadıya konuşan bir taraf değiliz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran ile Müzakere Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:52:21. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran ile Müzakere Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.