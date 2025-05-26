Trump\'tan İran ile Nükleer Müzakere Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer müzakerelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini söyleyerek, "Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz" dedi.

Gazze'deki duruma da değinen Trump, ABD'nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu aktardı. Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.