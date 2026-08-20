Trump\'tan İran Uyarısı: Aşırı Ekonomik Sonuçlar!

ABD Başkan Donald Trump, İran'a yardım eden veya İran'la iş yapan ülkeleri ABD'nin "çok ağır ekonomik sonuçlar" ile karşı karşıya bırakacağını söyledi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da "herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu başlatıyorum!" diye yazdı. ABD Başkanı hiçbir ayrıntı vermedi ve başka bir ülkenin adını anmadı. Paylaşım, ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonunda başlattığı İran ile 60 günlük ateşkesin Pazartesi günü sona ermesinin ardından geldi. Çatışmaya diplomatik veya askeri bir çıkış yolu bulunacağına dair hiçbir işaret yok.Trump'ın son hamlesi, Nisan ayında Tahran'la iş yapan yabancı bankalara veya firmalara yaptırım uygulamak amacıyla başlatılan Ekonomik Öfke Operasyonu'nun baskı kampanyasını büyütmek gibi görünüyor.Çarşamba akşamı sosyal medyada yaptığı paylaşımda Trump, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ile anlaşma yapmayı başaramaması nedeniyle İran'a karşı "ekonomik bir D-Günü" başlattığını söyledi. Trump, "Finans kurumlarının, işletmelerinin, havaalanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi sağlamasına izin veren HERHANGİ bir ülke, kendisi de ÇOK BÜYÜK Ekonomik Sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.Ülkelerin ne tür cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirtmedi.Trump "Petrol kaçakçılığı, takas hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri, paravan şirketler - Bunların hepsi ŞİMDİ durdurulmalı. Kim olduğunuzu biliyorsunuz" diye devam etti. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan deniz trafiğini hedef alan iki balistik füzenin tespit edildiğini ve her ikisinin de denize düştüğünü açıkladı.İranlı kuruluşlar uzun zamandır Dubai'nin finans sistemini döviz büroları ve paravan şirketler aracılığıyla para transferi yapmak için kullanıyor.Paylaşımda Çin'in adı geçmese de, İran'dan petrol ithal eden büyük alıcılar Çinli şirketler ve bu da Tahran'ın finansmanının önemli bir kaynağı.Savaşın başlamasından bu yana Washington, çoğunlukla Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan, özel mülkiyete ait petrol işleme tesisleri olan "çaydanlık rafinerileri" olarak adlandırılan birkaç tesise yaptırım uyguladı.O dönemde Çin Ticaret Bakanlığı, yaptırımların "uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara aykırı" olduğunu söylemişti.Ayrıca, yaptırımların "tanınmayacağı, uygulanmayacağı veya bunlara uyulmayacağı" yönünde bir emir de yayımladı.Nisan ayında ABD Hazine Bakanlığı ve Pentagon, Ekonomik Öfke Operasyonu'nu duyurdu.Bu plan, yaptırımlar yoluyla ve yabancı uluslararası kuruluşların İran'la iş yapmasını engelleyerek İran'ın gelir kaynaklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Ayrıca, İslam Cumhuriyeti'nden ihracatı durdurmak için deniz ablukası da bulunuyordu.Bu haftanın başlarında Trump'ın, Fox News muhabiriyle yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin müttefiki olan Umman'ı, yönetiminin İran'la yürüttüğü görüşmelere "engel olması" halinde bombalamakla tehdit ettiği de bildirildi.ABD ve Umman, küresel ekonomi için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Tahran ile ayrı ayrı görüşmeler yürütüyor. Çatışma, hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı denizcilik rotasındaki trafiği önemli ölçüde aksatarak küresel enerji fiyatlarını yükseltti. Dünya ham petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık % 20'si genellikle bu boğazdan geçiyor.Kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde Trump, savaşın Amerikalı tüketicilere yol açtığı maliyet konusunda baskı altında.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .