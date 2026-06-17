Trump'tan İsrail'e Sağduyu Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İsrail'e Sağduyu Çağrısı

Trump\'tan İsrail\'e Sağduyu Çağrısı
17.06.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İsrail'in kendini koruması gerektiğini ancak sağduyulu hareket etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail sağduyulu hareket etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. Trump açıklamasında, Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamayı değerlendirdiklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, "Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin konuşmak istemiyorum. Bu savaşı bitirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, artık nükleeri olmayan bir İran bulunduğunu belirterek, anlaşmanın, İran'ın nükleere sahip olmasına bir duvar ördüğünü kaydetti. Trump, "İran anlaşması mükemmeldi. Hayatım boyunca anlaşmalarla uğraştım. Anlaşmalarla ilgili neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ben onların normal bir hayata dönmek istediğini biliyorum. Bu süreç Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle başladı. Orta Doğu'nun en büyük olayıydı. Son olarak İran nükleer anlaşmasını ortadan kaldırdım. Obama'nın anlaşmasını durdurdum. Dünya için çok büyük bir adım attığımı düşünüyorum. Eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırmamız gerekir, bu bir sorun değil. Onların orduları yok, donanmaları yok. Şu anda artık anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma yapmaya çok hazırlar" diye konuştu.

İsrail ile ilgili de değerlendirmede bulunan Trump, "İsrail'in kendini koruyabilmesini istiyoruz. İsrail kendini korumalı, ancak sağduyulu hareket etmeli" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İsrail'e Sağduyu Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
Hyundai’den Türkiye’ye 715 milyon Euro değerinde yatırım Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım
İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD’ye gidemedi İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir vize alamayınca ABD'ye gidemedi
Dünya Kupası’nda yeni kriz İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor

18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:57:03. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İsrail'e Sağduyu Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.