Trump'tan İsrail'in İlhakına Red

26.09.2025 00:59
Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'yi işgal planına ilişkin "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, bugün bazı Orta Doğu liderleri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, Gazze ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele aldıklarını ifade etti.

"BATI ŞERİA'NIN İŞGALİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Ama ben bunu yapmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Netanyahu ile konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

