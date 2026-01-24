Trump'tan Minnesota'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Minnesota'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum

Trump\'tan Minnesota\'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum
24.01.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da federal göçmenlik ajanları tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından yerel yönetimleri suçladı. Trump, federal görevlilerin yeterli yerel kolluk desteği almadığını ve yaşananların kamu güvenliği ve göç politikalarına ilişkin ciddi sorunları ortaya koyduğunu belirtti. Olayın ardından başlayan protestoları da değinen Trump, Minnesota'dan çalınan milyarlarca doları gizleme girişimi olarak nitelendirdi.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde federal göçmenlik ajanlarının bir kişiyi daha vurmasıyla artan gerilim üzerine açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, olayları Demokrat yerel yöneticilere ve 'yolsuzluk iddialarına' bağladı.

TRUMP'IN MESAJI: ÇALINAN MİLYONLARCA DOLAR ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota'da ICE operasyonları sırasında yaşanan silahlı saldırının ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, federal ajanların görevlerini yerine getirirken yeterli yerel polis desteği almadığını savundu. Trump, olayda vurulan kişinin silahlı olduğunu ve federal görevlilere direndiğini öne sürerken, Minneapolis yönetimini ve Minnesota Valisi'ni hedef aldı. Yerel yetkililerin güvenlik güçlerini yalnız bıraktığını iddia eden Trump, eyaletteki mevcut siyasi yönetimin kamu güvenliğini zayıflattığını ileri sürdü ve yaşananları yerel yönetimlerin sorumluluğu olarak değerlendirdi.

Trump, olayların ardından başlayan protestolara da değindi ve "Bunların tamamı, Minnesota'dan çalınan milyarlarca doları gizleme girişimi." dedi.

TEPKİLER YOĞUNLAŞIYOR

Olayın hemen ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minnesota Valisi Tim Walz, federal ajanların tutumunu sert şekilde eleştirdi ve kamu güvenliği ile hukuka uyum çağrısı yaptı. Belediye Başkanı, federal ajanların demokratik protestoları bastırdığını savunarak, bu tür olayların demokrasi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Minneapolis'te federal göçmenlik operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar, ABD genelinde dikkat çekiyor. Minnesota'da bir Amerikalının daha federal ajanlarca vurulması, toplumda büyük tepkiye yol açtı ve yerel yetkililer federal operasyonların durdurulması çağrısında bulunuyor.

Donald Trump, Operasyon, Minnesota, Politika, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Minnesota'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 00:37:41. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Minnesota'daki ICE operasyonu sonrası ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.