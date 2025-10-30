Trump\'tan Pentagon\'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN DAHA FAZLA NÜKLEER SİLAHIMIZ VAR"

ABD'nin 'diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu' belirten Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Trump, "Nükleerin büyük yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler" açıklamasında bulundu.