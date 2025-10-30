Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump\'tan Pentagon\'a nükleer silah testlerine başlama talimatı
30.10.2025 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 'derhal' nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak" ifadelerini kullandı.

"HERKESTEN DAHA FAZLA NÜKLEER SİLAHIMIZ VAR"

ABD'nin 'diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu' belirten Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Trump, "Nükleerin büyük yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu
Anıtkabir’de ’’Her yer Tayyip, her yer Erdoğan’’ sloganları atıldı Anıtkabir'de ''Her yer Tayyip, her yer Erdoğan'' sloganları atıldı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı
Cezaevinde skandal Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Real Madrid’e yeni Türk yıldız Arda Güler’den sonra bir bomba daha Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Telefonları susmuyor Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

09:11
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni gelişme
08:38
Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu iddiası
Muhittin Böcek etkin pişmanlık için başvurdu iddiası
08:27
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
08:09
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı
08:01
Trump: Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye indirilecek
Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek
07:41
Gebze’de arama çalışmaları sona erdi Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 09:57:06. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.