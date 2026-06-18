"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı - Son Dakika
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"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş\'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
18.06.2026 11:08
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Garip"te Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. Çocuk yaşta Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Alton'un son hali, filmi hatırlayanların ilgisini çekerken nostalji rüzgarı estirdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan "Garip" filminde Fatoş karakterine hayat veren Ece Alton, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

Kemal Sunal ile çocuk yaşta kamera karşısına geçen Alton, filmde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Aradan geçen yılların ardından ortaya çıkan son görüntüleri, filmi izleyenlerin ilgisini çekti.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ ÇOCUK OYUNCULARINDANDI

1986 yapımı "Garip" filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Garip karakterinin kızı Fatoş'u oynayan Ece Alton, dönemin en çok konuşulan çocuk oyuncularından biri olmuştu.

Filmdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Alton, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ece Alton'un yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüleri, "Garip" filmini hatırlayanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Çocuk yaşta tanınan oyuncunun değişimi dikkat çekerken, birçok kişi yıllar içindeki dönüşümünü konuştu.

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Son Dakika Magazin 'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı - Son Dakika
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