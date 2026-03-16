Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor
Trump'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor

16.03.2026 23:17
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda yürütülmesi planlanan güvenlik operasyonu için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıdan beklediği desteği alamayınca Avrupa ülkeleri ve NATO'yu eleştirdi. ABD'nin yıllardır NATO kapsamında Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağladığını savunan Trump, ittifakın temel gücünün ABD olduğunu söyleyerek ''Dilerseniz bunu Putin'e sorun Putin Avrupa'dan değil bizden korkuyor'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yürütülmesi planlanan güvenlik operasyonu için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıdan beklediği desteği alamayınca dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin operasyona mesafeli yaklaşmasının ardından Trump, Rusya ve Avrupa'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, ABD'nin yıllardır NATO kapsamında Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağladığını savundu ve ittifakın temel gücünün ABD olduğunu söyledi.

"PUTİN AVRUPA'DAN KORKMUYOR"

Sözlerini kanıtlamak isteyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yöneldi. Putin'in Avrupa'dan çekinmediğini ancak ABD'nin askeri gücünden korktuğunu öne süren Trump, Amerikan ordusunun caydırıcılığına vurgu yaptı ve Rusya'nın asıl olarak Washington'u dikkate aldığını savundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Putin'e sorabilirsiniz; Putin bizden korkuyor. Avrupa'dan korkmuyor, Avrupa'dan hiç korkusu yok. O, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve benim ilk dönemimde inşa edilen ordudan korkuyor."

AVRUPA'YA DOLAYLI MESAJ

Trump'ın sözleri, Hürmüz Boğazı'nda görev alması için çağrı yaptığı Avrupa ülkelerinden beklediği yanıtı alamamasının ardından geldi.

    Yorumlar (3)

  • Osman GÖKALP Osman GÖKALP:
    putin kimseden korkmaz ve gereksiz cümleler kurmaz ayrıca putine laf söylemek istiyorsan onun kadar başarılı ve iktidarda olman gerek bence 11 0 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    kormasa irana sahip çıkardı 0 0
  • Ebubekir Akdag Ebubekir Akdag:
    tüm tuşlara aynı anda basıyor sarı bela 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
