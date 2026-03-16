Trump\'tan Putin yorumu: Bizden korkuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yürütülmesi planlanan güvenlik operasyonu için Avrupa ülkelerine yaptığı çağrıdan beklediği desteği alamayınca dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin operasyona mesafeli yaklaşmasının ardından Trump, Rusya ve Avrupa'ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, ABD'nin yıllardır NATO kapsamında Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağladığını savundu ve ittifakın temel gücünün ABD olduğunu söyledi.

"PUTİN AVRUPA'DAN KORKMUYOR"

Sözlerini kanıtlamak isteyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yöneldi. Putin'in Avrupa'dan çekinmediğini ancak ABD'nin askeri gücünden korktuğunu öne süren Trump, Amerikan ordusunun caydırıcılığına vurgu yaptı ve Rusya'nın asıl olarak Washington'u dikkate aldığını savundu.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Putin'e sorabilirsiniz; Putin bizden korkuyor. Avrupa'dan korkmuyor, Avrupa'dan hiç korkusu yok. O, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve benim ilk dönemimde inşa edilen ordudan korkuyor."

AVRUPA'YA DOLAYLI MESAJ

Trump'ın sözleri, Hürmüz Boğazı'nda görev alması için çağrı yaptığı Avrupa ülkelerinden beklediği yanıtı alamamasının ardından geldi. ABD'nin NATO kapsamında yıllardır Avrupa'nın güvenliğini sağladığını savunan Trump, ittifakın asıl askeri gücünün ABD olduğunu vurguladı.