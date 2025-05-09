Trump\'tan Rusya-Ukrayna için 30 Günlük Ateşkes Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük 'koşulsuz ateşkes' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. ABD'nin, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulunduğunu vurgulayan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere 'saygı duymaktan sorumlu tutulacağını' bildirdi.

Aeşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortaklarının daha geniş yaptırımlar uygulayacağını kaydeden Trump, ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ve tüm bunların 'kısa süre içinde' yapılabileceğini savundu.