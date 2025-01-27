Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ödemelerdeki kesintinin değerlendirme amacıyla yapıldığı bildirildi.

27.01.2025 06:38
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ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu açıklandı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımlar askıya alındı. Açıklamada, dış ülkelere yapılan ödemelerdeki kesintinin, söz konusu yardım programlarının verimliliğini ve ABD dış politikasına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

"HARCAMALAR ABD HALKINA FAYDA SAĞLAMALI"

Yardımların gözden geçirilmesi ve düzenlenmesinin "ahlaki zorunluluk" olduğu belirtilen açıklamada, yapılan harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğinin altı çizildi.

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

Trump\'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz:
    HELAL OLSUN SANA TRUMP, GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ SENSIN. ULKENIN MENFAATİ NEYSE O U YAPIYORSUN 17 22 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    israil ve pkk hariçdir kesin 33 3 Yanıtla
  • null:
    kesip hepsini israile verecek,açık ve net 29 6 Yanıtla
  • Sezgin KARAMAN:
    bizim asalaklardq keşke Türk halkını düşünse 7 13 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    katil ve rezil olan bir ülkeye destek vermek seni güçlü değil korkak bir ülke yapar 19 0 Yanıtla
  • Hul Fho:
    İsraile yardımı kesecek mi ? 16 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    deli manyak 9 2 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    İsrail ve Mısır hariç maalesef 3 0 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatını Takdir ediyor Turruuuuuuuup?? 0 0 Yanıtla
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