ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımları içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler, Rusya'ya yaptırımlar yasasına İran'ı da eklemeli" ifadesini kullandı.
Trump açıklamasında, kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da 'bunu isteyeceğini' belirtti.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?