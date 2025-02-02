Trump'tan Yeni Gümrük Vergileri

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara ilişkin kapsamlı yeni gümrük vergileri açıkladı. Buna karşılık hem Kanada hem de Meksika, kendi misilleme tarifelerini hazırladıklarını söyledi.

Donald Trump, ABD'nin 4 Şubat Salı gününden itibaren Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Kanada enerjisine ise yüzde 10'luk daha düşük bir tarife uygulanacak.

Beyaz Saray'ın dün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugünkü gümrük vergisi duyurusu, Çin, Meksika ve Kanada'yı ABD'ye zehirli ilaç akışını durdurma sözlerinden sorumlu tutmak için gereklidir" denildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında Meksika hükümeti, "Meksikalı uyuşturucu kaçakçılığı örgütleriyle tahammül edilemez bir ittifak içinde olmakla" suçlandı.

Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, "Bu adım, yasadışı yabancıların ve fentanil de dahil olmak üzere vatandaşlarımızı öldüren ölümcül uyuşturucuların yarattığı büyük tehdit nedeniyle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) aracılığıyla atıldı" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, gümrük vergilerini, "ABD ekonomisini büyütmenin, istihdamı korumanın ve vergi gelirlerini arttırmanın bir yolu olarak gördüğünü" söylerken, müttefiklerinden "politik adımlar" atmalarını istediğini belirtti. Trump, 31 Ocak Cuma günü gümrük vergilerinin "geçici, kısa vadeli bazı aksaklıklar" yaratabileceğini kabul etti.

Buna karşılık hem Kanada hem de Meksika kendi misilleme tarifelerini hazırladıklarını söyledi. Trump ise ülkelerin misilleme yapması halinde vergileri arttırmaya hazır olduğunu belirtti.

Meksika'nın suç örgütleriyle ittifak yaptığı iddialarına "iftira" cevabı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'a verdiği yanıtta, Meksika hükümetinin suç örgütleriyle ittifak yaptığı yönündeki iddiaları "iftira" olarak nitelendirdi. Sheinbaum yaptığı açıklamada, ABD'yi kartelleri silahlandırmak için güneye yapılan yasadışı silah akışını engellemek için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve ülkesinin ABD ile çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Sheinbaum, ayrıca "Sorunlar gümrük vergisi uygulayarak değil, konuşarak çözülür" dedi.

Buna göre Sheinbaum, ekonomi bakanına tarife ve tarife dışı önlemlerle karşılık vermesi talimatını verdi. Bu önlemlerin ABD mallarına yüzde 25 oranında misilleme gümrük vergisi uygulanmasını içermesi bekleniyor.

Kanada, ABD ürünlerine misilleme gümrük vergisi getirecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin de karşılık vereceğini söyledi. Trudeau, dün düzenlediği basın toplantısında, "Burada olmak istemiyoruz, bunu biz istemedik. Ancak Kanadalıları savunmaktan geri adım atmayacağız" dedi. Buna göre Kanada hükümeti, 155 milyar dolar değerinde ABD malına yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak, 30 milyar doları 4 Şubat Salı günü, 125 milyar dolar da 21 gün içinde yürürlüğe girecek.

Gümrük vergisi uygulanacak ürünler arasında Amerikan birası, şarabı, burbonu, meyve ve meyve suları, sebzeler, parfümler, giysi ve ayakkabıların yanı sıra ev aletleri, spor malzemeleri ve mobilyalar yer alıyor. Kereste ve plastik de vergilerle karşı karşıya kalacak.

Trudeau, ortak sınırın bir güvenlik sorunu teşkil ettiği yönündeki iddialara karşı çıkarak, ABD'ye giren fentanilin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini belirtti. Trudeau "Tarifeler hayat kurtarmak için birlikte çalışabileceğimiz en iyi yol değil" dedi. Trudeau ayrıca göreve başladığından bu yana Trump ile konuşmadığını ancak ABD'li muhataplarıyla iletişim kanallarını açık tutacağını söyledi.

Kanada Ticaret Odası, bir açıklama yayınlayarak, gümrük vergilerinin "Kanadalı ve Amerikalıların geçim kaynakları üzerinde acil ve doğrudan sonuçlar doğuracağını" ve "herkes için her şeyin maliyetini büyük ölçüde arttıracağını" bildirdi.

Çin, ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde dava açacak

Çin yaptığı açıklamada vergilerden kesinlikle memnun olmadığını ve bunlara "kesin bir şekilde karşı çıktığını" duyurdu. Çin, "haksız uygulaması nedeniyle ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde dava açacağını ve kendi hak ve çıkarlarını korumak için karşı önlemler alacağını" da açıkladı.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, geçtiğimiz ay İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ülkesinin ticaret gerilimlerine "kazan-kazan" çözümü aradığını ve ithalatını genişletmek istediğini belirtmişti. Çin, Meksika ve Kanada birlikte geçen yıl ABD'ye yapılan ithalatın yüzde 40'ından fazlasını oluşturdu. Trump, üç ülkenin yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili endişelerini gidermemesi halinde ithalat vergilerini uygulamakla tehdit etmişti.