Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurmayı Değerlendiriyor

Trump, Ukrayna\'ya Askeri Yardımı Durdurmayı Değerlendiriyor

Trump, Zelenskiy ile tartışma sonrası Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma talimatı verdi.

04.03.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Karar, Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da kameraların önünde yaşadığı tartışmanın ardından alındı.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya askeri yardımın Rusya'yla savaşa çözüme katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi için gözden geçirileceğini belirtti.

Trump, karardan hemen önce Zelenskiy'ye kamuoyu önünde yönelttiği eleştirileri sürdürmüş ve barış anlaşmasını desteklemediği sürece Ukrayna liderinin uzun süre görevinde kalamayacağını söylemişti. ABD şu ana dek Ukrayna'ya en büyük askeri desteği veren ülke ve hava savunma da dahil kritik yardımlarda bulunuyordu.

Trump son olarak ülkesinin Volodimir Zelenskiy'ye "daha fazla tahammülü kalmadığını" söyleyerek, Ukrayna Devlet Başkanını barış müzakerelerini engellemekle suçladı.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika'nın çok fazla tahammülü kalmadı. Bu adam (Zelenskiy) Amerika'nın desteği olduğu sürece barış istemiyor" dedi.

Beyaz Saray'da Zelenskiy ile yaptığı gergin görüşmenin ardından Pazartesi günü basın toplantısında konuşan Trump, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almayı henüz "konuşmadığını" söylemiş ve "ne olacağını göreceğiz" demişti.

Trump ayrıca Zelenskiy'nin "daha minnettar olması" gerektiğini belirtti.

Trump, Ukrayna liderinin savaşın sona ermesinin "çok çok uzak" olduğu konusundaki beyanları için de "haklı çıkmasa iyi olur" diye de ekledi.

Başkan Trump, barış için herhangi bir anlaşmaya Rusya ve Ukrayna ile varılması, Avrupa ve ABD'nin de "onay ve rızasının" alınması gerektiğini söyledi.

"Belki de birileri anlaşma yapmak istemiyordur" diye devam eden Trump, bu durumda [görevde] "çok uzun olmayacaklarını" ifade etti.

Trump'ın paylaşımı ardından Zelenskiy de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin "bu savaşı sona erdirmek" için "esaslı" bir diplomasi oluşturmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Barışa yönelik diğer adımların "yakında geleceğini" ve Ukraynalıların barış istediğini belirten Zelenskiy, "Savaşı durdurmamız ve güvenliği garanti altına almamız gerekiyor. Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğini umuyoruz. Bir an önce barışa ihtiyaç var." dedi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Savunma, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurmayı Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:15:50. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.