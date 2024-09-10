Trump ve Harris İlk Münazarada Karşılaşıyor

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(ANKARA) - ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ile eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump canlı yayında ilk defa karşı karşıya gelecek.

Seçimlere iki aydan az bir süre kala, Trump ve Harris'in münazarası, bugün Philedelphia'da Ulusal Anayasa Merkezi'nde (NCC), ABD saatine göre akşam 9'da gerçekleşecek. 90 dakika sürecek olan münazara, Trump ve Harris'in aynı sahneyi paylaşacakları ilk münazara olacak. İkili daha önce hiç yüz yüze olarak bir araya gelmedi.

Harris'in adaylığı seçmenlerde heyecan yarattı

Trump'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile ikinci kez karşı karşıya gelmesi beklenirken haziran ayındaki ilk münazaranın ardından Biden, "kötü geçen" performansı ve yaşı konusunda oluşan baskılar nedeniyle başkanlık yarışından çekilip yerini Harris'e bırakmıştı.

Bu değişiklik Demokrat seçmenleri harekete geçirerek, ulusal ve eyalet düzeyindeki anketlerde önemli bir ilerlemeye yol açtı. Real Clear Politics tarafından yapılan ulusal anket ortalamalarına göre Demokratlar, Harris'in yarışa girmesinden bu yana geçen haftalarda Trump'ın yüzde 3.1 gerisindeyken 1.8 puan öne geçti. Uzmanlara göre bu gelişme, bir aydan biraz daha uzun bir sürede neredeyse beş puanlık bir iyileşme anlamına geliyor.

Başkanlık yarışı başa baş geçecek

Ancak Pennsylvania Üniversitesi'ndeki Penn Kamuoyu Araştırmaları ve Seçim Çalışmaları Programı'nda veri bilimleri direktörü olan Marc Trussler, bu ilerleyişe rağmen Harris'in Trump ile başa baş kaldığını söyledi. Trussler, "Benzeri görülmemiş pek çok olayın yaşandığı olağanüstü bir dönemin ardından, Demokrat adayın bir avuç kararsız eyalette on binlerce seçmene bağlı olacak sıkı bir yarışta küçük bir avantaja sahip olduğu oldukça tanıdık bir yere geldik" dedi. Trussler, bu seçim sonuçlarının birbirine çok yakın olacağına dikkat çekerken, "İbreyi biraz bile olsa hareket ettirme potansiyeli olan her şey yüksek riskler taşıyor" diye konuştu.

Münazara konularında, Ukrayna ve Gazze konusu başı çekiyor

Trump ve Harris'in münazara konuları arasında ekonomi, göç, kürtaj, Trump'ın 2020 seçimlerini kaybettiğini kabul etmemesi, dış politika, özellikle de Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaşlar yer alıyor.

Haziran ayındaki ilk münazara için Biden'ın kampanya ekibi, her iki adayın da mikrofonlarının, sözlerinin kesilmemesi için, biri konuşurken diğerininkinin kapatılmasını istemişti. Ancak bugünkü münazara için Harris'in kampanya ekibi, kuralın Trump'ın lehine işlediği gerekçesiyle bu şartın tersine çevrilmesini talep etti. Ancak Trump'ın kampanya ekibi bunu kabul etmedi. Adaylardan biri konuşurken diğerinin mikrofonunun kapalı olması konusunda kampanya ekipleri anlaştı.

Sadece Trump ve Harris'in sahneye çıkması beklenirken, canlı yayında izleyici bulunmayacak ve münazara sırasında reklamlar için sadece iki ara verilecek. Adayların ise, karşılaştıkları her soruya yanıt vermek için iki dakikaları olacak. Hem Harris'e hem de Trump'a gecenin sonunda kapanış konuşması yapmak için de sadece ikişer dakika ayrılacak.