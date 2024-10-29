Trump ve Harris Seçim Öncesi Kritik Temaları Tartıştı - Son Dakika
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Trump ve Harris Seçim Öncesi Kritik Temaları Tartıştı

Trump ve Harris Seçim Öncesi Kritik Temaları Tartıştı

Trump dindar seçmenlere seslenirken, Harris işçi yatırımlarıyla ekonomik politikaları vurguladı.

29.10.2024 10:58
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(ANKARA)- ABD'de başkanlık seçimlerine az bir süre kalırken; Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyasındaki "bazı ırkçı söylemler"in ardından Georgia eyaletinde bulunan "bazı dindar seçmenlerine" çağrıda bulundu. Demokratların başkan adayı Kamala Harris ise işçilerle konuşmak, montaj hattını gezmek ve üretim işlerine yatırım yapmanın önemi hakkında konuşmak için üretim tesisini ziyaret etti.

ABD'de milyonlarca Amerikalı, seçimlerin yapılacağı 5 Kasım'a doğru oylarını erken kullandı. Seçim öncesinde yapılan erken oylamada, oyların yüzde 70'ini oluşturmasının beklendiği Georgia, sekiz gün içinde tamamlanacak seçimlerde belirleyici bir rol oynaması beklenen yedi rekabetçi eyaletten biri olarak kabul ediliyor. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'na göre yaklaşık 46 milyon ABD'li, seçim öncesindeki erken oylamada oy kullanırken, bu seçmenlerden 2,8 milyon kişi Georgia'da yaklaşık ve 1,9 milyon kişi Michigan'da yer alıyor.

Trump'ın ekibi, "ırkçı şakanın" kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi

Georgia'da miting düzenleyen Trump, Ulusal İnanç Danışma Kurulu etkinliği sırasında dindar seçmenlere seslenerek, "Bunun dine ihtiyacı olan bir ülke olduğunu düşünüyorum. Sizi, bu yeni yönetimi, bu yeni radikal sol grubu engellemeye çalışıyorlar" dedi. Trump'ın bu açıklaması, pazar günü New York'ta düzenlenen mitingde, Trump'ın önünde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in, Porto Riko'yu "yüzen çöp adası" olarak nitelendirmesiyle Latin kökenli ünlülerin tepkisi ve hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat politikacıların eleştirilerinin ardından geldi. Trump'ın seçim kampanya ekibi, şakanın kendi görüşlerini yansıtmadığını söylemişti.

Harris'ten ABD ekonomisini iyileştirme politikaları

Harris, bu olaydan sonra Trump'ın "nefret ve bölünmeyi körüklediğini ve bu yüzden insanların ondan yorulduğunu" dile getirdi. Daha sonra Trump, Harris'in kendisinin faşist olduğu yönündeki iddiasını Atlanta'daki bir mitingde binlerce kişi önünde reddederek, "Ben bir Nazi değilim. Ben bir Nazi'nin tam tersiyim" dedi.

Öte yandan Harris ise, işçilerle konuşmak, montaj hattını gezmek ve üretim işlerine yatırım yapmanın önemi hakkında konuşmak için Corning Inc.'in Hemlock Semiconductor tesisini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Harris, fiyatları düşürmek ve ülkedeki konut sıkıntısını hafifletmeye yardımcı olmak için politika önerileri yayınladı.

Anketler göre, Trump ve Harris başa baş gidiyor

Reuters/ Ipsos'un son anketi de dahil olmak üzere ulusal anketler ve değişken eyaletlerdeki anketler, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında yakın bir yarış olduğunu gösteriyor.

Trump, koronavirüs pandemisinin başlangıcında görev süresinin sonunda yaşanan büyük iş kayıplarına rağmen ekonomi yönetiminin Başkan Joe Biden ve Harris'ten daha güçlü olduğunu savundu. Her ne kadar ABD iş piyasası, Biden-Harris yönetimi altında güçlü olsa ve borsalar rekor seviyelere ulaşsa da ısrarla yükselen fiyatlar, gıdadan kiraya kadar her konuda tüketicileri olumsuz etkiliyor.

Harris ve Trump, ayrıca, Ukrayna ve NATO'ya verilen destek, ticaret savaşlarını tetikleyebilecek gümrük vergileri, kürtaj hakları, vergiler ve temel demokratik ilkeler konusunda farklı fikirlere sahip.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump ve Harris Seçim Öncesi Kritik Temaları Tartıştı - Son Dakika

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