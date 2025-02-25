Trump ve Macron'un Ukrayna Yaklaşımları Farklı

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya- Ukrayna savaşına yaklaşımlarında keskin farklılıkların olduğu görüldü. Trump, savaşın sorumlusu olarak Ukrayna'yı hedef gösterirken; Macron, asıl "saldırgan" tarafın Rusya olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin Ukrayna'ya yaklaşımlarında keskin farklılıkların olduğu görülürken, Trump'ın Rusya ile hızlı bir ateşkes anlaşması yapma teklifi konusu, ABD ve Avrupa arasında görüş farklılıklarını meydana çıkardı.

Macron: "Savaşın başlamasının asıl nedeni, Rusya'nın saldırganlığı"

Bir ay önce yeniden iktidara gelmesinden bu yana Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider olan Macron, Trump ile yaptığı görüşmeleri "bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. İki liderin görüşmesi, her ne kadar "olumlu ve dostane" bir atmosferde yapıldığı söylense de Macron, Rusya'nın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, temel konularda Trump ile aynı fikirde olmadığını açıkça belirtti.

Trump, geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "diktatör" olarak nitelendirmiş ve Rusya ile olan savaşı Zelenski yönetiminin başlattığını söylemişti. Macron ise, savaşın başlamasının asıl nedeninin Rusya'nın "saldırganlığı" olduğunu ifade etti.

"Avrupa barış gücü, herhangi bir çatışmanın parçası olmayacaklar"

Macron, daha önce Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, Avrupa barış gücünün bölgede konuşlandırılması konusunda, "Ön saflarda yer almayacaklar. Herhangi bir çatışmanın parçası olmayacaklar. Barışa saygı gösterilmesini sağlamak için orada olacaklar" dedi.

"Başkan Putin barışı ihlal etti"

Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Başkan Putin barışı ihlal etti" diyen Macron, ateşkesle başlayıp güvenlik garantilerini de içeren bir barış anlaşmasıyla devam edecek daha bilinçli bir yaklaşım çağrısında bulundu ve "Biz barış istiyoruz, o da barış istiyor. Hızlı bir şekilde barış istiyoruz ama zayıf bir anlaşma da istemiyoruz" dedi. Macron, herhangi bir barış anlaşması "değerlendirilmeli, kontrol edilmeli ve doğrulanmalıdır" dedi.

Batı medyasında yer alan yorumlara göre, Macron, Trump'ın ilk başkanlık dönemlerinde kurdukları ilişkiden faydalanmaya çalışıyor.

Trump: "Ateşkes anlaşmasına varılırsa Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidebilirim"

Trump da mümkün olan en kısa sürede bir ateşkes arzusunu dile getirirken, Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes anlaşmasını ayarlamaya çalıştığını bildirdi. Trump, bir anlaşmaya varıldığında Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidebileceğini söyledi.

"Ukrayna madenleri üzerinde bir gelir paylaşımına varmada ilerleme kaydedildi"

Trump, ayrıca önceki Biden yönetimi tarafından Ukrayna'ya tahsil edilen silahların maliyetini telafi etmenin bir yolu olarak Ukrayna madenleri üzerinde Ukrayna ile bir gelir paylaşımı anlaşmasına varma konusunda ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Trump, Zelenski'nin anlaşmayı imzalamak üzere bu hafta ya da önümüzdeki hafta ABD'ye gelmesini beklediğini söyledi.

Zelenski, geçen hafta ABD'nin savaş zamanı yardımlarını geri ödemek için Ukrayna'dan 500 milyar dolarlık maden zenginliği taleplerini reddetmiş, "ABD'nin şu ana kadar bu miktarın yakınından bile geçmediğini ve anlaşmada belirli bir güvenlik garantisi sunmadığını" belirtmişti.

Trump ve Macron'un Ukrayna'nın "bazı topraklarından vazgeçmesi" anlaşmazlığı

Trump, Ukrayna'nın Rusya'ya bazı toprakları bırakmak zorunda kalmasının mümkün olup olmadığı sorusuna ise "Göreceğiz" yanıtını verdi. Macron, herhangi bir anlaşmanın Ukrayna için egemenlik içermesi gerektiğini söyledi.

İki lider, bir barış anlaşmasına varılması halinde Avrupa barış gücünün konuşlandırılması konusunda mutabık kaldı. Trump, Putin'in barış gücü konusundaki tutumu hakkında "Evet, bunu kabul edecektir. Bu soruyu ona özellikle sordum. Bununla ilgili bir sorunu yok" dedi.

İngiltere Başbakanı Starmer da Trump'ı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da hafta içinde Trump'ı ziyaret edecek; Trump'ın Ukrayna'ya karşı sertleşen tutumu ve ihtilaf konusunda Moskova'ya yakınlaşması Avrupa'da endişe yaratıyor.